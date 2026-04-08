Официальные лица в Испании прозвали Рютте лакеем Трампа — Bloomberg

Ряд высокопоставленных чиновников в Испании прозвали генсека НАТО Марка Рютте лакеем президента США Дональда Трампа из-за его активной поддержи американской политики. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Мадрид считает, что Рютте иногда слишком активно встает на сторону Вашингтона, и некоторые высокопоставленные официальные лица за спиной называют его лакеем Трампа. Эта репутация закрепилась за Рютте после того, как он назвал Трампа «папочкой» НАТО. Bloomberg отмечает, что Испания находится в ряду наиболее жестких критиков операции Израиля и США в Иране, тогда как Рютте публично высказался положительно о ее начале.

По словам Bloomberg, Рютте предпочитает прямую коммуникацию с Трампом, избегая традиционные бюрократические каналы. Генсек НАТО часто общается с американским лидером по телефону или переписке. Он также дает телевизионные интервью, зная, что их будут смотреть Трамп и его ближайшее окружение.