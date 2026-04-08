США «очень легко» вернутся к военным действиям против Ирана при отсутствии сделки — Трамп

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут согласовать устраивающую Вашингтон сделку. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы сразу вернемся к этому очень легко», — сказал он.