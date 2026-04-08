0
0
185
НОВОСТИ

В ЕС тайно работают над созданием своего потенциала производства ядерного оружия — СВР РФ

12:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Евросоюза и ряда его ведущих государств «пробило дно собственного безумия», в ЕС уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией. В этот раз еэсовский Брюссель, согласно поступающей в СВР информации, встал на опасный путь, неизбежно ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения ради осуществления своего замысла нового „похода на восток“, — указали в Службе внешней разведки России.

«В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют еэсовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы. Видимо, [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен и ее сообщникам роль поджигателей украинского конфликта представляется излишне скромной. Они мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии, развязавших Вторую мировую войну», — подчеркнули в пресс-бюро.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 08.04.2026
Оценки ограничений работы интернета в РФ должны давать специалисты — Песков
0
22
13:32 08.04.2026
Отрасль ЖКХ необходимо финансово оздоравливать — Хуснуллин
0
107
13:12 08.04.2026
Иностранец по указанию мошенников поджег поезд в депо на станции «Марк» в Москве
0
136
13:00 08.04.2026
Китай построил крупнейший в стране СПГ-танкер вместимостью до 180 тыс. кубометров
0
163
12:32 08.04.2026
Собянин: Планируем развитие предпрофессиональной среды в московских школах
0
193
12:20 08.04.2026
США «очень легко» вернутся к военным действиям против Ирана при отсутствии сделки — Трамп
0
200
12:05 08.04.2026
Официальные лица в Испании прозвали Рютте лакеем Трампа — Bloomberg
0
242
12:00 08.04.2026
Трамп согласился на прекращение огня с Ираном, не получив взамен ничего — La Repubblica
0
250
11:58 08.04.2026
Гендиректор Института AIRI Иван Оселедец рассказал о первой российской ИИ-системе генерации научных статей
0
222
11:32 08.04.2026
Хуснуллин пожаловался на катастрофическую нехватку строительных кадров в России
0
300

Возврат к списку