В ЕС тайно работают над созданием своего потенциала производства ядерного оружия — СВР РФ
12:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Евросоюза и ряда его ведущих государств «пробило дно собственного безумия», в ЕС уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией. В этот раз еэсовский Брюссель, согласно поступающей в СВР информации, встал на опасный путь, неизбежно ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения ради осуществления своего замысла нового „похода на восток“, — указали в Службе внешней разведки России.
«В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют еэсовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы. Видимо, [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен и ее сообщникам роль поджигателей украинского конфликта представляется излишне скромной. Они мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии, развязавших Вторую мировую войну», — подчеркнули в пресс-бюро.
