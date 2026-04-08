12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Евросоюза и ряда его ведущих государств «пробило дно собственного безумия», в ЕС уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией. В этот раз еэсовский Брюссель, согласно поступающей в СВР информации, встал на опасный путь, неизбежно ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения ради осуществления своего замысла нового „похода на восток“, — указали в Службе внешней разведки России.

«В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют еэсовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы. Видимо, [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен и ее сообщникам роль поджигателей украинского конфликта представляется излишне скромной. Они мечтают о зловещей славе главарей гитлеровской Германии, развязавших Вторую мировую войну», — подчеркнули в пресс-бюро.