Гендиректор Института AIRI Иван Оселедец рассказал о первой российской ИИ-системе генерации научных статей
11:58 08.04.2026
Российские ученые создали первую в стране систему ИИ по проведению исследований и генерации статей, работа которой была принята на флагманскую международную IT-конференцию класса А*. Об этом сообщил РБК доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец.
По его словам, ученые Института AIRI, Университета Иннополис и ИТМО создали систему ИИ-агентов, которой нужно поставить задачу, и она сама полностью проведет исследование: проанализирует литературу, проведет эксперименты на облачных серверах и сформирует публикацию в требуемом формате.
Благодаря системе была создана полноценная научная публикация по тематике интернета вещей, работа на 90% выполнена и оформлена в текст публикации ИИ-системой, в оставшиеся 10% включена проверка и валидация данных учеными-людьми.
По словам Оселедца, российские ученые создали эту систему после того, как попытались провести исследование с помощью другой программы, Sakana AI – единственной в мире, к которой предоставлен открытый доступ. Однако во время работы ученые обнаружили ряд ограничений, в том числе недостаточную гибкость, слабую безопасность и отсутствие возможности продолжения исследования с промежуточного этапа. Кроме того, система работала шаблонно, ее было сложно адаптировать к новым вычислительным сценариям.
Российскую систему пока не планируют выкладывать в открытый доступ, ее необходимо протестировать в проведении экспериментов в области компьютерных наук, а также изучить ее применимость для рецензирования.
