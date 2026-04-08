Собянин: Планируем развитие предпрофессиональной среды в московских школах
12:32 08.04.2026
В Москве утвердили приоритетные планы развития городской системы образования на 2026 год. По словам мэра столицы Сергея Собянина, Москва остается лидером мирового образования. «По числу дипломов победителей Всероссийской олимпиады школьников Москва значительно опережает следующих четырёх лидеров рейтинга вместе взятых, - отметил мэр. – На международных предметных олимпиадах московские школьники завоевали в прошлом году 22 золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали — 64% всех наград национальной сборной».
В 2025/2026 учебном году в школах, детских садах и колледжах российской столицы учились примерно 1,6 млн воспитанников, учеников и студентов. Результаты сдачи единого государственного экзамена в 2024/2025 учебном году показали, что качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников остаются на высоком уровне, отметил мэр.
Как заявил градоначальник, система образования в Москве будет развиваться. В частности, планируется продолжить развитие профильного и предпрофессионального образования и формировать современную предпрофессиональную среду в старшей школе. Образовательные программы будут совершенствоваться с учетом требованиям работодателей. При этом больше внимания будет уделяться практической подготовке студентов, а лабораторий и мастерские для практических занятий будут совершенствоваться. Также, по словам Собянина, планируется ремонт и строительство современных колледжей.
Также будет развиваться математическое и естественно-научное образование в школах. Будет продолжено и выполнение программы полной реконструкции московских школ «Моя школа». В 2026 году предполагается обновить нескольких десятков зданий.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать