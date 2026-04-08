Китай построил крупнейший в стране СПГ-танкер вместимостью до 180 тыс. кубометров

13:00 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай завершил строительство крупнейшего на данный момент в стране СПГ-танкера вместимостью до 180 тыс. кубометров. Об этом сообщает в среду агентство Синьхуа.

Судно, проект которого был полностью разработан в КНР, построено на верфи в Наньтуне (восточная провинция Цзянсу). Оно уже готово для передачи заказчику.

Длина танкера составляет 298,8 метра, а ширина — 48 метров. Он оснащен двухтопливной силовой установкой и отвечает современным экологическим стандартам. Как отмечает агентство, реализация данного проекта символизирует значительный прорыв китайских судостроительных предприятий в строительстве крупных экологически чистых судов.

