Иностранец по указанию мошенников поджег поезд в депо на станции «Марк» в Москве
13:12 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ задержали иностранца, который по указанию неизвестных за 100 тыс. рублей поджег восстановительный поезд на территории локомотивного депо на станции «Марк» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные УТ МВД России по ЦФО, ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская при содействии коллег из УФСБ России по Москве и Московской области установили личность и местонахождение поджигателя. Им оказался ранее несудимый и официально нетрудоустроенный 28-летний иностранный гражданин. Его задержали по месту временного пребывания в столице нашей страны и доставили в линейное подразделение полиции», — сказали в пресс-службе.
В МВД добавили, что в ходе допроса иностранец сообщил, что через мессенджер получил от неустановленного лица задание совершить поджог восстановительного поезда за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. «По указанию куратора он в ночное время проник на территорию локомотивного депо, после чего, используя спички и легковоспламеняющуюся жидкость, подпалил состав, одновременно ведя видеосъемку на мобильный телефон. Отчет о проделанной работе он отправил нанимателю, однако обещанных денег так и не получил», — добавили в пресс-службе.
