Отрасль ЖКХ необходимо финансово оздоравливать — Хуснуллин
13:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финансовым оздоровлением отрасли ЖКХ необходимо заняться в РФ. Об этом сообщил по итогам заседания коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Надо заниматься финансовым оздоровлением отрасли, просто так эта проблема не рассосется», — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что также необходимо сокращать задолженность населения за ЖКХ на 2% ежегодно, дебиторская задолженность сейчас составляет 700 млрд рублей. Не менее 2,5% сетей необходимо заменять в год до 2030 года.
НОВОСТИ
- 14:00 08.04.2026
- Оценки ограничений работы интернета в РФ должны давать специалисты — Песков
- 13:12 08.04.2026
- Иностранец по указанию мошенников поджег поезд в депо на станции «Марк» в Москве
- 13:00 08.04.2026
- Китай построил крупнейший в стране СПГ-танкер вместимостью до 180 тыс. кубометров
- 12:32 08.04.2026
- Собянин: Планируем развитие предпрофессиональной среды в московских школах
- 12:32 08.04.2026
- В ЕС тайно работают над созданием своего потенциала производства ядерного оружия — СВР РФ
- 12:20 08.04.2026
- США «очень легко» вернутся к военным действиям против Ирана при отсутствии сделки — Трамп
- 12:05 08.04.2026
- Официальные лица в Испании прозвали Рютте лакеем Трампа — Bloomberg
- 12:00 08.04.2026
- Трамп согласился на прекращение огня с Ираном, не получив взамен ничего — La Repubblica
- 11:58 08.04.2026
- Гендиректор Института AIRI Иван Оселедец рассказал о первой российской ИИ-системе генерации научных статей
- 11:32 08.04.2026
- Хуснуллин пожаловался на катастрофическую нехватку строительных кадров в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать