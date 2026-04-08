Отрасль ЖКХ необходимо финансово оздоравливать — Хуснуллин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансовым оздоровлением отрасли ЖКХ необходимо заняться в РФ. Об этом сообщил по итогам заседания коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Надо заниматься финансовым оздоровлением отрасли, просто так эта проблема не рассосется», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что также необходимо сокращать задолженность населения за ЖКХ на 2% ежегодно, дебиторская задолженность сейчас составляет 700 млрд рублей. Не менее 2,5% сетей необходимо заменять в год до 2030 года.