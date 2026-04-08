Оценки ограничений работы интернета в РФ должны давать специалисты — Песков
14:00 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заключения по поводу ограничений в России работы интернета и VPN-сервисов должны давать специалисты. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все-таки заключения [по поводу ограничения в России работы интернета и VPN-сервисов] должны давать специалисты. Мы, как пользователи, можем констатировать, что перебои со связью, с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы [работают нестабильно] „, — отметил Песков.
