Оценки ограничений работы интернета в РФ должны давать специалисты — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключения по поводу ограничений в России работы интернета и VPN-сервисов должны давать специалисты. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки заключения [по поводу ограничения в России работы интернета и VPN-сервисов] должны давать специалисты. Мы, как пользователи, можем констатировать, что перебои со связью, с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы [работают нестабильно] „, — отметил Песков.