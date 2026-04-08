Фадеев рассчитывает, что механизм отчисления хулиганов из школы выработают к 2027 году

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассчитывает, что механизм отчисления из школы хулиганов будет выработан до введения оценки поведения в школе в 2027 году. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Как ранее сообщили в Минпросвещения, единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех российских школах с 1 сентября 2027 года.

«Наша задача была защитить учителя именно от беспредельного хамства. И вот эта задача пока не решена. Я так понимаю, что министерство в том числе и к нам прислушалось и не будет в этом году с 1 сентября вводить оценку во всех школах страны. Эксперимент продлили на год. По-видимому, для того, чтобы решить эту главную задачу», — сказал Фадеев.

Он напомнил, что СПЧ предлагал предусмотреть наказание вплоть до отчисления из школы за неудовлетворительную оценку поведения. «А куда девать этих учеников? Есть домашнее обучение, может быть, надо какие-то специальные школы создавать», — сказал Фадеев.

При этом позиция совета в том, что отчисление должно быть в самых крайних случаях — когда ученик творит вопиющие безобразия: нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки. «Вот сейчас трагедия произошла [в Пермском крае]. Подобного рода ученик убил учительницу. Вот с ним же надо было раньше что-то делать, не доводить до этой трагедии. Эта трагедия лишний раз подтверждает, что проблема не решена», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ пояснил, что поскольку закон позволяет отчислять из школы за серьезные проступки, то нужны внутренние инструкции, внутренние документы министерства просвещения. «Здесь надо решиться, потому что есть разные точки зрения. Хотя и меньшая часть учителей, но все-таки заметная часть, считает, что нельзя отчислять учеников из школы. В том числе потому что пока непонятно куда. Надо задуматься об этом и решить эту задачу», — сказал Фадеев.