В ФРГ способны за месяц получить достаточно плутония для ядерного устройства — СВР

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкие специалисты могут примерно в течение месяца скрыто получить достаточно оружейного плутония для одного ядерного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы внешней разведки РФ.

«Немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели — оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау», — указали в СВР.