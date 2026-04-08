НОВОСТИ

Набиуллина уверена, что ИИ не оставит без работы много людей

15:00 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Искусственный интеллект (ИИ) не оставит без работы много людей, появится потребность в новых рабочих местах на фоне развития индустрии. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на международной конференции Data fusion.

«Мне кажется, страхи в этой области чрезмерные. Вот про молоток сегодня говорили, что он пойдет сам по себе гулять, если не станет инструментом. Наверное, такой же и здесь специальный страх существует. Но совсем, на мой взгляд, не стоит бояться, что у нас останется много людей, которые не найдут работу. Еще раз вспоминаю — когда у нас была промышленная революция, у нас уменьшилась доля людей, которые работали в сельском хозяйстве, тяжелым трудом добывая хлеб, но увеличилось количество людей, которые работают в индустрии», — сказала она.

По словам Набиуллиной, сейчас происходит такой же структурный сдвиг — это будет рост производительности труда, будет больше продуктов и сервисов.

