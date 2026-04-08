НОВОСТИ

США и Израиль нарушили перемирие, атаковав НПЗ на острове Лаван — Press TV

15:12 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван, сообщил иранский телеканал Press TV.

По его информации, в настоящее время пожарные и службы безопасности занимаются тушением огня и обеспечением безопасности НПЗ.

Ранее агентство Mehr сообщило о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе на иранском острове Лаван в Персидском заливе и острове Сири.

