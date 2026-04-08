Кремль ждет возобновления трехсторонних консультаций по Украине — Песков
15:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль надеется, что у американских переговорщиков в обозримой перспективе будет больше времени и возможностей заниматься украинским урегулированием. Москва ждет возобновления консультаций в трехстороннем формате, заявил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, есть ли на фоне перемирия между США и Ираном надежда на активизацию работы по украинскому урегулированию, от которой Вашингтон в последнее время был отвлечен Ближним Востоком.
«В целом это не совсем взаимосвязанные процессы. Они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами. Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате, мы этого ждем», — сказал Песков.
