Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана перед выборами в Венгрии

16:12 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал возмутительными угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов.

«Во-первых, я даже не знал, что Зеленский говорил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра, до вчерашнего дня. Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», — заявил Вэнс, выступая в Будапеште. Он подчеркнул, что действия Зеленского абсурдны и неприемлемы.

В начале марта Зеленский выступил с угрозами в адрес Орбана. Затем семье премьера публично угрожал генерал СБУ в отставке Григорий Омельченко. Киев пытается шантажировать Будапешт в связи с его отказом поддержать намерение Украины присоединиться к Евросоюзу и оказывать ей военную помощь.

НОВОСТИ

17:00 08.04.2026
Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст США свой уран, либо тот будет захвачен
0
40
16:43 08.04.2026
Сергей Собянин рассказал, какой конноспортивный комплекс создадут в Москве
0
87
16:32 08.04.2026
Белый дом снизит сумму запроса на финансирование операции в Иране до $80-100 млрд — WP
0
109
16:05 08.04.2026
Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном
0
152
16:00 08.04.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 110 солдат
0
161
15:32 08.04.2026
Кремль ждет возобновления трехсторонних консультаций по Украине — Песков
0
217
15:12 08.04.2026
США и Израиль нарушили перемирие, атаковав НПЗ на острове Лаван — Press TV
0
263
15:10 08.04.2026
СберПрайм Зеленый Марафон пройдет 30 мая в 60 городах России
0
226
15:00 08.04.2026
Набиуллина уверена, что ИИ не оставит без работы много людей
0
233
14:32 08.04.2026
В ФРГ способны за месяц получить достаточно плутония для ядерного устройства — СВР
0
305

