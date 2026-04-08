Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана перед выборами в Венгрии
16:12 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал возмутительными угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов.
«Во-первых, я даже не знал, что Зеленский говорил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра, до вчерашнего дня. Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», — заявил Вэнс, выступая в Будапеште. Он подчеркнул, что действия Зеленского абсурдны и неприемлемы.
В начале марта Зеленский выступил с угрозами в адрес Орбана. Затем семье премьера публично угрожал генерал СБУ в отставке Григорий Омельченко. Киев пытается шантажировать Будапешт в связи с его отказом поддержать намерение Украины присоединиться к Евросоюзу и оказывать ей военную помощь.
