Белый дом снизит сумму запроса на финансирование операции в Иране до $80-100 млрд — WP
16:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США уменьшит сумму запроса в Конгрессе на дополнительное финансирование операции в Иране с более $200 млрд до $80-100 млрд. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).
Решения об окончательной сумме запроса пока нет. Также неизвестно, когда именно администрация направит его.
В марте WP сообщала, что военные США добиваются выделения более $200 млрд на дальнейшее проведение операции против Ирана.
