Белый дом снизит сумму запроса на финансирование операции в Иране до $80-100 млрд — WP

16:32 08.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США уменьшит сумму запроса в Конгрессе на дополнительное финансирование операции в Иране с более $200 млрд до $80-100 млрд. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

Решения об окончательной сумме запроса пока нет. Также неизвестно, когда именно администрация направит его.

В марте WP сообщала, что военные США добиваются выделения более $200 млрд на дальнейшее проведение операции против Ирана.

НОВОСТИ

17:00 08.04.2026
Пентагон утверждает, что либо Иран сам передаст США свой уран, либо тот будет захвачен
0
40
16:43 08.04.2026
Сергей Собянин рассказал, какой конноспортивный комплекс создадут в Москве
0
87
16:12 08.04.2026
Вэнс осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана перед выборами в Венгрии
0
151
16:05 08.04.2026
Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном
0
152
16:00 08.04.2026
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 110 солдат
0
161
15:32 08.04.2026
Кремль ждет возобновления трехсторонних консультаций по Украине — Песков
0
217
15:12 08.04.2026
США и Израиль нарушили перемирие, атаковав НПЗ на острове Лаван — Press TV
0
263
15:10 08.04.2026
СберПрайм Зеленый Марафон пройдет 30 мая в 60 городах России
0
226
15:00 08.04.2026
Набиуллина уверена, что ИИ не оставит без работы много людей
0
233
14:32 08.04.2026
В ФРГ способны за месяц получить достаточно плутония для ядерного устройства — СВР
0
305

