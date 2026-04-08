Белый дом снизит сумму запроса на финансирование операции в Иране до $80-100 млрд — WP

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США уменьшит сумму запроса в Конгрессе на дополнительное финансирование операции в Иране с более $200 млрд до $80-100 млрд. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

Решения об окончательной сумме запроса пока нет. Также неизвестно, когда именно администрация направит его.

В марте WP сообщала, что военные США добиваются выделения более $200 млрд на дальнейшее проведение операции против Ирана.