Собянин: Началась проходка тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки»

В Москве начали прокладывать второй тоннель на южном участке Троицкой линии метро — от «Новомосковской» до «Сосенок». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в работе участвует тоннелепроходческий механизированный комплекс «Татьяна», который пройдет 1,6 км, в том числе под руслом реки Сосенки и Калужским шоссе. Часть работ будет проведена на глубине 31 м.

«Левый перегонный тоннель начали создавать еще осенью. Завершить проходку обоих тоннелей планируем в этом году», - сообщил градоначальник.

Как отмечает глава города, южный участок Троицкой ветки будет пролегать вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. Там будут созданы шесть станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки», «Троицк».

Планируется, что ввод второго этапа позволит обеспечить доступ к метро более чем 300 тыс. жителей Троицкого и Новомосковского административного округа, а также тем, кто работает там. Путь от Троицка до центра сократится примерно на 40 минут. Запуск всей Троицкой линии позволит 2 млн жителей мегаполиса использовать новые, более удобные и быстрые варианты поездок. Улучшится и транспортная доступность Красной Пахры, где идет строительство кластера по производству аккумуляторных батарей - крупнейшего в РФ.