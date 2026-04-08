Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном

16:05

Фото пресс-службы Сбера

Сбер объявил о старте продаж AI-монет «Открытый космос» с NFC-токеном — их выпуск приурочен к Неделе космоса, на которой банк выступает в качестве ГигаПартнёра мероприятия. К этому событию Сбербанком, АО ГОЗНАК и Госкорпорацией «Роскосмос» был совместно подготовлен специальный выпуск серебряной юбилейной монеты «Открытый космос». В ближайшие недели отдельная партия монет отправится на орбиту, на МКС — после полёта они станут особо ценными сувенирами, которые также станут доступны для приобретения.

Монета выполнена из серебра 925 пробы. Дизайн реверса создан нейросетью Сбера Kandinsky. Алгоритм сгенерировал изображение космонавта с открытым взглядом на мир. Нейросеть перебрала множество концепций и остановилась на метафоре героя-первооткрывателя: человек в открытом космосе, который стремится к неизведанному. При работе с формой, текстурами и цветом Kandinsky использовал градиенты глубоких синих и чёрных тонов и добавил яркие акценты. В итоге каждый элемент монеты складывается в историю о том, как технологии меняют жизнь и дают новые возможности.

Дизайн упаковки тоже подсказан Kandinsky: сдержанная монохромная гамма (игра чёрного и белого) хорошо рифмуется с металлом монеты. Яркий цветовой акцент сделан только на фигуре космонавта и иллюминаторе, в который он смотрит.

Каждая монета сопровождается уникальным NFC-токеном. В результате покупатель получает не только саму монету, но и цифровой ключ, который является дополнением коллекции. Для коллекционеров и тех, кто следит за технологическими трендами, такой гибрид становится артефактом нового поколения.

Тираж монеты — 7 тысяч экземпляров, они поступят в 1050 отделений Сбера по всей России.

Неделя космоса в России проходит с 6 по 12 апреля при поддержке Сбера как ГигаПартнёра. Событие приурочено к 65-летию первого в истории человечества космического полёта Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года.