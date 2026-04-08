Сбер выпустил к Неделе космоса AI-монету с NFC-токеном
16:05 08.04.2026
|Фото пресс-службы Сбера
Монета выполнена из серебра 925 пробы. Дизайн реверса создан нейросетью Сбера Kandinsky. Алгоритм сгенерировал изображение космонавта с открытым взглядом на мир. Нейросеть перебрала множество концепций и остановилась на метафоре героя-первооткрывателя: человек в открытом космосе, который стремится к неизведанному. При работе с формой, текстурами и цветом Kandinsky использовал градиенты глубоких синих и чёрных тонов и добавил яркие акценты. В итоге каждый элемент монеты складывается в историю о том, как технологии меняют жизнь и дают новые возможности.
Дизайн упаковки тоже подсказан Kandinsky: сдержанная монохромная гамма (игра чёрного и белого) хорошо рифмуется с металлом монеты. Яркий цветовой акцент сделан только на фигуре космонавта и иллюминаторе, в который он смотрит.
Каждая монета сопровождается уникальным NFC-токеном. В результате покупатель получает не только саму монету, но и цифровой ключ, который является дополнением коллекции. Для коллекционеров и тех, кто следит за технологическими трендами, такой гибрид становится артефактом нового поколения.
Тираж монеты — 7 тысяч экземпляров, они поступят в 1050 отделений Сбера по всей России.
Неделя космоса в России проходит с 6 по 12 апреля при поддержке Сбера как ГигаПартнёра. Событие приурочено к 65-летию первого в истории человечества космического полёта Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года.
