В Польше назначат министра по борьбе со смогом
20:30 23.12.2017 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен назначить нового министра по борьбе со смогом в стране. Об этом сообщает RMF24. Министр прежде всего должен будет координировать деятельность всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.
Уточняется, что премьер страны считает не слишком впечатляющими результаты, которых добился нынешний министр Ян Шишко. Ожидается, что на должность будет назначен Петр Вожног, который является советником Моравецкого. Газета.Ru
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