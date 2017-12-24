В Польше назначат министра по борьбе со смогом

20:30 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен назначить нового министра по борьбе со смогом в стране. Об этом сообщает RMF24. Министр прежде всего должен будет координировать деятельность всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.

Уточняется, что премьер страны считает не слишком впечатляющими результаты, которых добился нынешний министр Ян Шишко. Ожидается, что на должность будет назначен Петр Вожног, который является советником Моравецкого. Газета.Ru