Андрей Воробьев после президентских выборов решит, будет ли опять баллотироваться в губернаторы Подмосковья
10:09 24.12.2017 Источник: НГ-Online
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вчера в кулуарах съезда «Единой России» рассказал журналистам, что примет решение о своем участии в очередных выборах губернатора уже после того, как пройдут выборы главы государства.
«Сейчас президентские выборы. Пройдут президентские выборы, будем думать о губернаторских», – сказал он.Андрей Воробьёв возглавляет Московскую область пять лет: врио губернатора он стал 8 ноября 2012 года, а спустя год выиграл выборы. В сентябре 2018 года заканчивается его первый срок на этом посту.
Георгий Соловьев
Новости
- 11:43 24.12.2017
- Кандидатом в президенты РФ выдвинули "коллегу" Трампа
- 11:32 24.12.2017
- Пожар на Филиппинах: шансы людей выжить "равны нулю"
- 10:14 24.12.2017
- Ким Чен Ын: "То, что мы сделали, - это только начало"
- 09:59 24.12.2017
- В Турции массово увольняют госслужащих
- 09:44 24.12.2017
- ЕС не должен идти на поводу у стран-русофобов - Лавров
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать