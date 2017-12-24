Андрей Воробьев после президентских выборов решит, будет ли опять баллотироваться в губернаторы Подмосковья

10:09 Источник: НГ-Online

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вчера в кулуарах съезда «Единой России» рассказал журналистам, что примет решение о своем участии в очередных выборах губернатора уже после того, как пройдут выборы главы государства.

«Сейчас президентские выборы. Пройдут президентские выборы, будем думать о губернаторских», – сказал он.

Андрей Воробьёв возглавляет Московскую область пять лет: врио губернатора он стал 8 ноября 2012 года, а спустя год выиграл выборы. В сентябре 2018 года заканчивается его первый срок на этом посту.

Георгий Соловьев