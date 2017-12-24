0
0
531
Новости

Андрей Воробьев после президентских выборов решит, будет ли опять баллотироваться в губернаторы Подмосковья

Добавить в избранное

10:09 24.12.2017 Источник: НГ-Online

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вчера в кулуарах съезда «Единой России» рассказал журналистам, что примет решение о своем участии в очередных выборах губернатора уже после того, как пройдут выборы главы государства.

«Сейчас президентские выборы. Пройдут президентские выборы, будем думать о губернаторских», – сказал он.

Андрей Воробьёв возглавляет Московскую область пять лет: врио губернатора он стал 8 ноября 2012 года, а спустя год выиграл выборы. В сентябре 2018 года заканчивается его первый срок на этом посту.

Георгий Соловьев 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:43 24.12.2017
Кандидатом в президенты РФ выдвинули "коллегу" Трампа
0
479
11:32 24.12.2017
Пожар на Филиппинах: шансы людей выжить "равны нулю"
0
473
10:14 24.12.2017
Ким Чен Ын: "То, что мы сделали, - это только начало"
0
877
09:59 24.12.2017
В Турции массово увольняют госслужащих
0
886
09:44 24.12.2017
ЕС не должен идти на поводу у стран-русофобов - Лавров
0
809
21:00 23.12.2017
Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
0
1510
20:30 23.12.2017
В Польше назначат министра по борьбе со смогом
0
1439
20:00 23.12.2017
Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
0
1467
19:30 23.12.2017
Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
0
1380
19:00 23.12.2017
Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
0
1760

Возврат к списку