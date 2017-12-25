В Нью-Йорке распяли Санта-Клауса
15:32 25.12.2017 Источник: Известия
Художник Роберт Сенеделла выставил в центре Нью-Йорка картину, на которой изображен распятый Санта-Клаус. Перформанс художника вызвал негодование американцев.
Картина, которая ранее была удалена с выставки в манхэттенской галерее, была установлена напротив Собора Святого Павла, пишет New York Post.
Сам Сенеделла отмечает, что общественность неправильно воспринимает его работу. Художник хотел показать, насколько коммерциализированным стал один из главных религиозных праздников. "Известия"
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