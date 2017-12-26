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Правительство РФ присудило премии в области культуры за 2017 год

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09:32 26.12.2017

Правительство России присудило 12 премий в области культуры за 2017 год, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Режиссер Станислав Говорухин, оператор Геннадий Карюк и актер Иван Колесников получили премию за съемки фильма «Конец прекрасной эпохи». Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также сотрудницы музея Ольга Атрощенко и Лидия Торстенсен, работавшие над выставкой «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения», – за этот выставочный проект.

Премии также удостоены режиссер Андрей Михалков (Кончаловский), актриса Юлия Высоцкая и актер Александр Домогаров - за постановку трилогии по пьесам Антона Чехова на сцене театра имени Моссовета.

Премиями отмечены поэт Евгений Евтушенко (посмертно) и писатель Алексей Варламов.

Также премию получил режиссер анимационного фильма «Три богатыря. Ход конем» Константин Феоктистов, сообщает mir24.tv.

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