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Армия и флот России закрепляются в Хмеймиме и Тартусе

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13:05 26.12.2017 Источник: НГ-Online

Постоянную группировку российских военнослужащих в Сирии начали формировать в пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим. Об этом сегодня, как сообщает ТАСС, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», – заявил Шойгу, подчеркнув, что противовоздушную оборону авиабазы обеспечивает система С-400, а прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе обеспечивают зенитные ракетные системы С-300, а также береговые ракетные комплексы «Бастион» с крылатыми ракетами. Заметим, что через Сирию, как сообщил Шойгу в пятницу, прошли 48 тыс. военнослужащих Российской армии.

По словам первого заместителя главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, инфраструктуру на военных базах России в Сирии обустроят за год. «Личный состав, технику сформируют быстро. С этим проблем не будет. На развитие инфраструктуры потребуется не больше года», – сказал сенатор.

Сегодня же Совет Федерации РФ одобрил ратификацию соглашения между Москвой и Дамаском о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус. Документ закрепляет за Россией право единовременно содержать в пункте до 11 кораблей, включая боевые единицы, оснащенные ядерной энергетической установкой.

А.Р.

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