Пассажирское судно протаранило опору моста в Германии
13:00 27.12.2017
Пассажирское судно протаранило опору моста на Рейне в городе Дуйсбург. В результате чрезвычайного происшествия пострадало боле 25 человек. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.
Согласно информации газеты, на борту судна Swiss Crystal находилось всего 129 человек, среди них — 26 членов экипажа.
Отмечается, что столкновение с опорой моста случилось в минувший вторник, 26 декабря. В результате пострадали 27 человек, все доставлены в медицинские учреждения. Пассажиры были эвакуированы на другое круизное судно. ФАН
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