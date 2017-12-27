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Новости

Пассажирское судно протаранило опору моста в Германии

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13:00 27.12.2017

Пассажирское судно протаранило опору моста на Рейне в городе Дуйсбург. В результате чрезвычайного происшествия пострадало боле 25 человек. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Согласно информации газеты, на борту судна Swiss Crystal находилось всего 129 человек, среди них — 26 членов экипажа.

Отмечается, что столкновение с опорой моста случилось в минувший вторник, 26 декабря. В результате пострадали 27 человек, все доставлены в медицинские учреждения. Пассажиры были эвакуированы на другое круизное судно. ФАН

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