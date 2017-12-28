Историка Юрия Дмитриева отпустят под подписку о невыезде
09:00 28.12.2017 Источник: Русская служба Би-би-си
Петрозаводский городской суд отказал прокуратуре в продлении ареста историку Юрию Дмитриеву на три месяца. 28 января Дмитриев будет отпущен под подписку о невыезде.
Историка обвиняют в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, разврате и незаконном хранении частей оружия.
Его дело вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты и писатели, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.
Днем ранее повторная экспертиза не нашла элементов порнографии в фотографиях приемной дочери, сделанных историком и правозащитником Юрием Дмитриевым.
Как пишет издание "Петрозаводск говорит", теперь судья приняла решение провести еще одну экспертизу фотографий и психиатрическую экспертизу Дмитриева в институте имени Сербского. Русская служба Би-би-си
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