"Яблоко" намерено доставить в АП обращение граждан по закону о замене публичных слушаний

10:00 Источник: Эхо Москвы

Члены Московского «Яблока» сегодня намерены принести в администрацию президента России обращение граждан с требованием отказаться утверждения закона о замене публичных слушаний.

Нельзя допустить потери такого важного механизма для волеизъявления общества, — сказал «Эху» глава столичного отделения партии Сергей Митрохин.

Сергей Митрохин напомнил, что на публичных слушаниях по всей стране отменяют точечные застройки, а в столице не допустили такие варварские проекты как реконструкция Ленинского и Комсомольского проспектов.