"Яблоко" намерено доставить в АП обращение граждан по закону о замене публичных слушаний
10:00 28.12.2017 Источник: Эхо Москвы
Члены Московского «Яблока» сегодня намерены принести в администрацию президента России обращение граждан с требованием отказаться утверждения закона о замене публичных слушаний.
Нельзя допустить потери такого важного механизма для волеизъявления общества, — сказал «Эху» глава столичного отделения партии Сергей Митрохин.
Сергей Митрохин напомнил, что на публичных слушаниях по всей стране отменяют точечные застройки, а в столице не допустили такие варварские проекты как реконструкция Ленинского и Комсомольского проспектов.
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