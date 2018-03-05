США закрыли свое посольство в Анкаре

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Американские власти временно закрыли посольство США в Анкаре. Причина – угроза безопасности. Дипмиссия не будет работать с 5 марта.

На сайте посольства отмечается, что в это время дипломаты будут оказывать только экстренные услуги. Вопросы, касающиеся украденных паспортов, не считаются таковыми. Собеседования для получения виз и другие «плановые мероприятия» отменены. Говорит Москва



