В Китае отменяют роуминг и снижают тарифы на мобильный интернет

11:05 Источник: REGNUM

Китай отменит внутренний роуминг и понизит тарифы на связь, чтобы снизить затраты на цифровые услуги, набирающие популярность в Китае, передает 5 февраля агентство «Синьхуа».

Тарифы на мобильные интернет-услуги будут снижены минимум на 30% уже в течение 2018 года, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на открывающем заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Китай отменил внутренний роуминг на междугородние звонки в 2017 году, поскольку мобильные операторы связи переориентировались на сферу интернет-услуг в качестве основного источника экономического роста.

«Китай ускорит широкополосный интернет и снизит цены на пользование услугами, обеспечив доступ к скоростному интернету как в сельских, так и в городских районах страны, а также расширит количество общественных мест с бесплатным доступом к сети», — заявил Ли.

Китай значительно снизит тарифы для домашнего и корпоративного сегмента пользователей интернета, что в должно принести свои плоды как рядовым пользователям, так и бизнесу, ускорив развитие «цифрового Китая», отметил Ли.

В Поднебесной в настоящее время насчитывается порядка 753 млн пользователей мобильного интернета, что делает его крупнейшим мировым рынком в сфере телекоммуникаций.

Отметим, что объем цифровой экономики Китая в 2017 году составил 26 трлн юаней ($4,1 трлн), составив 32% национального ВВП, если верить данным Китайской академии информации и коммуникационных технологий. ИА REGNUM