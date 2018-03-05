В Китае отменяют роуминг и снижают тарифы на мобильный интернет
11:05 05.03.2018 Источник: REGNUM
Китай отменит внутренний роуминг и понизит тарифы на связь, чтобы снизить затраты на цифровые услуги, набирающие популярность в Китае, передает 5 февраля агентство «Синьхуа».
Тарифы на мобильные интернет-услуги будут снижены минимум на 30% уже в течение 2018 года, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на открывающем заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.
Китай отменил внутренний роуминг на междугородние звонки в 2017 году, поскольку мобильные операторы связи переориентировались на сферу интернет-услуг в качестве основного источника экономического роста.
«Китай ускорит широкополосный интернет и снизит цены на пользование услугами, обеспечив доступ к скоростному интернету как в сельских, так и в городских районах страны, а также расширит количество общественных мест с бесплатным доступом к сети», — заявил Ли.
Китай значительно снизит тарифы для домашнего и корпоративного сегмента пользователей интернета, что в должно принести свои плоды как рядовым пользователям, так и бизнесу, ускорив развитие «цифрового Китая», отметил Ли.
В Поднебесной в настоящее время насчитывается порядка 753 млн пользователей мобильного интернета, что делает его крупнейшим мировым рынком в сфере телекоммуникаций.
Отметим, что объем цифровой экономики Китая в 2017 году составил 26 трлн юаней ($4,1 трлн), составив 32% национального ВВП, если верить данным Китайской академии информации и коммуникационных технологий. ИА REGNUM
Новости
- 10:05 05.03.2018
- Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
- 09:15 04.03.2018
- СМИ: Около 6 тыс украинских военных прошли обучение у инструкторов НАТО
- 21:00 03.03.2018
- АНБ США совместно с норвежской разведкой шпионят за российским флотом и МЧС - СМИ
- 18:00 03.03.2018
- Стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство - источник
- 16:00 03.03.2018
- РФ принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 антиракет ПРО
- 08:50 03.03.2018
- Система ПРО США окружит Россию кольцом из более чем 400 ракет
- 21:13 02.03.2018
- МО РФ: Боевики из Восточной Гуты совершили 11 обстрелов Дамаска
- 18:16 02.03.2018
- Первые образцы ракеты, о которой говорил Путин, появятся в армии в течение 10-ти лет
- 13:00 02.03.2018
- Пентагон запланировал испытания гиперзвукового оружия на 2019 г.
- 09:32 02.03.2018
- Самолеты ВКС России за неделю пять раз поднимались на перехват
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать