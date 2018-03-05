Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
22:45 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая в Италии Демократическая партия (ДП) после поражения на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, не будет искать новых альянсов и перейдет в оппозицию. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Риме глава партии Маттео Ренци.
"Наше место в этом созыве - в оппозиции. Там просили нас остаться итальянские граждане, и там мы будем находиться", - сказал он.
Как подчеркнул политик, Демократическая партия из идеологических соображений не может вступать в какие-либо союзы в правоцентристами и популистами. "ДП, со своего рождения направленная против высоких кабинетов, против антисистемных сил, не станет ступенькой для правительства антисистемных сил, возможно, принимающего решения за закрытыми дверями", - заверил Ренци.
Новости
- 23:45 05.03.2018
- Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
- 23:15 05.03.2018
- Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
- 22:15 05.03.2018
- Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
- 21:45 05.03.2018
- Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
- 21:15 05.03.2018
- Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
- 20:45 05.03.2018
- Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
- 20:15 05.03.2018
- В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
- 19:45 05.03.2018
- Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
- 19:15 05.03.2018
- По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
- 18:50 05.03.2018
- Объем продаж оружия растет третий год подряд - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать