Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Италии Демократическая партия (ДП) после поражения на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, не будет искать новых альянсов и перейдет в оппозицию. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Риме глава партии Маттео Ренци.

"Наше место в этом созыве - в оппозиции. Там просили нас остаться итальянские граждане, и там мы будем находиться", - сказал он.

Как подчеркнул политик, Демократическая партия из идеологических соображений не может вступать в какие-либо союзы в правоцентристами и популистами. "ДП, со своего рождения направленная против высоких кабинетов, против антисистемных сил, не станет ступенькой для правительства антисистемных сил, возможно, принимающего решения за закрытыми дверями", - заверил Ренци.







