Минюст РФ внес движение "Артподготовка" в перечень запрещенных организаций
16:20 27.04.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст РФ внес в список запрещенных некоммерческих организаций межрегиональное движение "Артподготовка". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что "Артподготовка" внесена в перечень запрещенных НКО на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 28 апреля 2018 года.
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