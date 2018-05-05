Минюст РФ внес движение "Артподготовка" в перечень запрещенных организаций

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ внес в список запрещенных некоммерческих организаций межрегиональное движение "Артподготовка". Об этом сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что "Артподготовка" внесена в перечень запрещенных НКО на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 28 апреля 2018 года.