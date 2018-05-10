РФ должна выплатить Украине почти $160 млн за потерянные активы - суд в Гааге
10:10 10.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Россия должна выплатить Украине почти 160 миллионов долларов за потерянные активы из-за присоединения Крыма. Третейский суд в Гааге вынес такое решение.
Украинские компании после того как Крым стал российским потеряли возможность работать на полуострове и понесли серьёзные убытки. Именно этим суд объяснил многомиллионную сумму компенсации. Точнее – 159 миллионов долларов. Россия несёт ответственность за нарушения прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года, когда президент Путин подписал указ об аннексии Крыма», — говорится в решении Третейского суда в Гааге. Иск туда направили почти два десятка истцов. 18 украинских компаний и предприниматель. В их числе — телерадиокомпания Жиса, которая входила в холдинг 1+1 медиа, сообщает одноимённый телеканал.
Российские представители заседания Третейского суда не посещали. Москва считает, что дело о потерянных активах из-за событий в Крыму более 4-хлетней давности не подпадает под юрисдикцию арбитража в Гааге. Суд рассмотрел дело, поскольку имел полномочия это сделать без согласия одной из сторон. Это первое в истории решение, по которому Россия должна выплатить компенсацию из-за присоединения полуострова, отмечает украинский телеканал.
Российская сторона пока не комментировала решение Третейского суда в Гааге. Эхо Москвы
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