Суд оставил в силе приговор Никите Белых
16:12 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в четверг признал законным обвинительный приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на 8 лет колонии и получившему штраф в размере более 48 млн рублей за получение взятки, передает корр. ТАСС.
"Приговор суда первой инстанции признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - говорится в решении суда, после которого приговор вступил в законную силу. Тем же решением суд снял с Белых ограничение в занятии должностей в сфере образования в течение трех лет после выхода на свободу.
Белых после оглашения решения сказал суду, что, "к сожалению, понимает его смысл". Жена осужденного Екатерина Рейферт пообещала навестить его в СИЗО в ближайшее время. Экс-губернатору учтен срок отбывания наказания с момента задержания в июне 2016 года, его имущество по-прежнему остается под арестом - оно будет обращено в доход государства в счет уплаты штрафа.
Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".
Белых свою вину в ходе процесса не признал. Он заявлял о провокации взятки правоохранительными органами, а также сборе денег на благотворительные цели. Во время процесса Белых неоднократно обращался за помощью к врачам. В связи с ухудшением состояния здоровья прения сторон проходили в СИЗО "Матросская Тишина", в больницу которого был помещен подсудимый.
Он был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.
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