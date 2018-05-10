ВС РФ запретил судам блокировать сайты без ведома владельцев
16:32 10.05.2018 Источник: RNS
Верховный суд России, рассматривая жалобу на блокировку сайта bitcoininfo.ru, обязал суды привлекать в процесс владельцев этих ресурсов. Соответствующее определение опубликовано на сайте ВС.
Из документа следует, что во время подготовки административного дела к судебному разбирательству судья «определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение».
«В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания», — сказано в определении. RNS
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