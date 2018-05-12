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Румыния не поддержала проект заявления ЕС о переводе посольства США в Иерусалим

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18:30 12.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Румынии подтвердил, что не поддержал проект заявления ЕС, осуждающего перевод посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое в результате не было принято.

В распространенном в субботу румынским МИД сообщении подчеркивается, что предложенный внешнеполитической службой ЕС проект заявления "не был сбалансирован, так как в нем ставился акцент на единственном элементе - на переводе европейских дипломатических представительств в Израиле в Иерусалим". "Отмечаем также, что аналогичные позиции заняли и другие государства - члены ЕС - Венгрия и Чехия", указывается в заявлении.

Ранее газета "Таймс оф Израэл" сообщила, что Израиль при помощи нескольких европейских стран в пятницу сорвал планы по принятию предложенного Францией заявления ЕС, осуждающего перевод посольства США в Израиле в Иерусалим. По данным израильского ТВ, в проекте заявления подчеркивалось, что Иерусалим должен быть столицей двух государств, Израиля и Палестины, что статус Иерусалима должен быть определен только в результате переговоров и что страны - участницы ЕС не последуют примеру США и не переведут посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Как отмечает "Таймс оф Израэл", Венгрия, Чехия и Румыния выступили против принятия данного заявления.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в Иерусалиме, где в понедельник, 14 мая, произойдет смена вывески с "генеральное консульство" на "посольство" США. К концу года для американских дипломатов в Иерусалиме возведут отдельный корпус.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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