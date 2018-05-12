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Новости

Трамп получает возможность аннулировать договор о РСМД

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19:00 12.05.2018 Источник: Газета.Ru

Комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США одобрил меры, позволяющие президенту Дональду Трампу аннулировать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает SFGate.

Комитет принял поправки в бюджет США по обороне, предполагающие возможность расторжения Белым домом договора, если у США не будет подтверждений того, что Россия полностью соблюдает соглашение.

«Мы находимся в такой ситуации, когда у нас не может быть договора с самими собой», — заявил в ходе обсуждения сенатор-республиканец от штата Огайо Майкл Тернер.

Ранее сообщалось, что новое российское оружие не подпадает под действие договора о РСМД. Газета.Ru

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