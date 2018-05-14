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Новости

Счета ФИДЕ могут быть переведены в российские банки

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12:05 14.05.2018 Источник: RNS

Российские банки смогут вести банковские счета Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в случае принятия законопроекта о наказании за соблюдение антироссийских санкций российскими гражданами и компаниями, сказал RNS президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

«В соответствии с предложенным на рассмотрение в Госдуме "антисанкционным" законопроектом, мне кажется, что любой российский банк также будет готов сотрудничать с ФИДЕ», — сказал он RNS.

В 2015 году Минфин США ввел санкции в отношении Илюмжинова. В результате расчетный банк ФИДЕ, швейцарский UBS, 1 мая 2018 года заморозил счета федерации.

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