Счета ФИДЕ могут быть переведены в российские банки
12:05 14.05.2018 Источник: RNS
Российские банки смогут вести банковские счета Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в случае принятия законопроекта о наказании за соблюдение антироссийских санкций российскими гражданами и компаниями, сказал RNS президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.
«В соответствии с предложенным на рассмотрение в Госдуме "антисанкционным" законопроектом, мне кажется, что любой российский банк также будет готов сотрудничать с ФИДЕ», — сказал он RNS.
В 2015 году Минфин США ввел санкции в отношении Илюмжинова. В результате расчетный банк ФИДЕ, швейцарский UBS, 1 мая 2018 года заморозил счета федерации.
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