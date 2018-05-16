Автодорожная часть Крымского моста открыта для движения машин

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение легковых автомобилей стартовало в среду по автодорожной части самого длинного в России и Европе Крымского моста, передает корреспондент ТАСС.

Первыми по новому мосту поехали местные жители, в их числе журналисты, общественники, ветераны, представители творческой интеллигенции и байкеры. Со стороны Керчи и Тамани запуска движения ожидали сотни байкеров и легковых автомобилей.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, планировали открыть в декабре этого года, однако достроили на полгода раньше установленного срока. 9 мая заказчик строительства моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" - принял у компании-генподрядчика "Стройгазмонтаж" автодорожную часть моста. Торжественная церемония ее открытия прошла во вторник с участием президента РФ