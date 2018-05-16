0
0
156
Новости

Пхеньян пригрозил отменить саммит с США

Добавить в избранное

10:00 16.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

КНДР пригрозила отменить саммит с США, если американский президент Дональд Трамп будет продолжать настаивать на том, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия.

Официальное северокорейское агентство новостей ЦТАК опубликовало заявление заместителя министра иностранных дел КНДР, где говорится, что, если США "загоняет нас в угол и в одностороннем порядке требует, чтобы мы отказались от ядерного оружия, то нам больше не интересны эти переговоры и мы будем вынуждены пересмотреть свое согласие на проведение предстоящего саммита между КНДР и США".

Северная Корея "питала большие надежды, что этот саммит приведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове и станет большим шагом на пути к построению великого будущего", говорится в заявлении, однако "очень печально, что накануне саммита США провоцирует нас, изрыгая абсурдные заявления".

Саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом был запланирован в марте и должен состояться 12 июня в Сингапуре.

"Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире", - написал тогда американский президент в "Твиттере".

По словам корреспондента Би-би-си в Южной Корее Лоры Бикер, используемые северокорейскими властями формулировки означают, что Пхеньян ставит под вопрос необходимость встречи с Трампом, но пока не отменяет сам саммит.

Незадолго до этого заявления Пхеньян отменил переговоры с Сеулом, которые должны были состояться в среду по следам встречи лидеров обеих Корей 27 апреля. Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 16.05.2018
Россияне смогут выбрать тарифный план по оплате ЖКХ
0
0
11:00 16.05.2018
Россия вошла в топ-5 по распространенности преступлений против бизнеса
0
22
10:32 16.05.2018
Около трети реализуемого в России коньяка является поддельным
0
86
10:20 16.05.2018
Обнаружен новый вирус-блокировщик "Сталин"
0
103
10:05 16.05.2018
Бывшего сотрудника ЦРУ подозревают в крупнейшей краже данных
0
126
09:32 16.05.2018
В США умер отец "новой журналистики" Том Вулф
0
156
09:20 16.05.2018
Постпред США покинула Совбез ООН во время выступления посла Палестины
0
198
09:05 16.05.2018
МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать знак "Шипы"
0
195
09:00 16.05.2018
Президент утвердил новую структуру правительства
0
214
08:48 16.05.2018
СМИ: Меркель летит в Сочи, чтобы обсудить с Путиным украинский вопрос
0
455

Возврат к списку