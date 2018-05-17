США не теряют надежду на саммит с Ким Чен Ыном
09:00 17.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Администрация президента Дональда Трампа выразила надежду, что саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированный на июнь, все-таки состоится.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент Трамп по-прежнему готов отправиться в Сингапур, где 12 июня должна произойти встреча обоих лидеров.
В среду Северная Корея обнародовала возмущенное заявление, в котором говорится, что саммит не состоится, если США будут настаивать на том, чтобы Пхеньян в одностороннем порядке отказался от ядерного оружия.
"Президент готов, если встреча состоится, - заявила Сандерс. - Если этого не произойдет, мы продолжим политику максимального давления [на Северную Корею].
На вопрос самому президенту, состоится ли встреча, Трамп сказал лишь: "Поживем - увидим".
Он подчеркнул, что США по-прежнему настаивают на том, что Северная Корея должна отказаться от ядерного оружия. Русская служба Би-би-си
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