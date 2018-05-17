0
0
164
Новости

США не теряют надежду на саммит с Ким Чен Ыном

Добавить в избранное

09:00 17.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Администрация президента Дональда Трампа выразила надежду, что саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированный на июнь, все-таки состоится.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент Трамп по-прежнему готов отправиться в Сингапур, где 12 июня должна произойти встреча обоих лидеров.

В среду Северная Корея обнародовала возмущенное заявление, в котором говорится, что саммит не состоится, если США будут настаивать на том, чтобы Пхеньян в одностороннем порядке отказался от ядерного оружия.

"Президент готов, если встреча состоится, - заявила Сандерс. - Если этого не произойдет, мы продолжим политику максимального давления [на Северную Корею].

На вопрос самому президенту, состоится ли встреча, Трамп сказал лишь: "Поживем - увидим".

Он подчеркнул, что США по-прежнему настаивают на том, что Северная Корея должна отказаться от ядерного оружия. Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 16.05.2018
Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
0
123
15:12 16.05.2018
Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
0
113
13:32 15.05.2018
В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
0
186
12:00 14.05.2018
Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
0
237
09:00 14.05.2018
Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
0
277
10:13 13.05.2018
WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
0
314
11:00 12.05.2018
ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
0
346
09:00 12.05.2018
Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
0
329
13:00 11.05.2018
В США похвалили российский "Кинжал"
0
386
12:00 11.05.2018
Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
0
386

Возврат к списку