РФ готова к переговорам с Украиной по транзиту газа - Путин
17:00 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономически обоснованный вариант сохранения транзита российского газа через Украину после ввода "Северного потока - 2" может быть найден в результате переговоров с Киевом, Москва к ним готова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на вопрос ТАСС.
Он отметил, что Украина "развивать отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием - это примерно 2-3 млрд долларов в год". По его словам, в этом и заключается один из аргументов американской стороны против "Северного потока - 2": "Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками", - отметил он.
"Но мы, собственно говоря, не против… Мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров, и мы готовы к этим переговорам с украинской стороной", - сказал Путин.
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