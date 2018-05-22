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В руководстве Свердловской области прокомментировали отставку Ройзмана

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11:00 22.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Свердловской области прокомментировали отставку Ройзмана. В пресс-центре губернатора радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что ситуация с отставкой мэра Екатеринбурга ещё раз подтвердила эффективность института так называемого сити-менеджера.

Директор Департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов заявил, что процедура будет проходить согласно уставу Екатеринбурга.

«Юридически глава Екатеринбурга свой пост не покидал. Сейчас можно говорить лишь о заявлениях. Устав Екатеринбурга, нормативно-правовые акты вполне полно описывают процедуру. Давайте подождем решение Думы, которое она примет на основании официального заявления.

Кстати, ситуация ещё раз подтвердила эффективность института так называемого сити-менеджера. Администрация города продолжает полноценно работать и принимать необходимые для жизнедеятельности столицы Урала решения».

Сегодня Евгений Ройзман на заседании городской думы объявил об уходе с поста главы Екатеринбурга. Он сообщил радиостанции «Говорит Москва», что считает закон об отмене мэрских выборов антиконституционным и не согласен вносить соответствующие поправки в устав города.

Глава Избиркома Екатеринбурга рассказал РИА Новости, что после ухода Ройзмана до сентября исполнять обязанности мэра Екатеринбурга будет зампред городского парламента Виктор Тестов.

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