Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и недружественных стран
11:22 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и недружественных стран.
Правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).
"Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию РФ", - говорится в тексте документа.
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