РЖД предлагает вносить дебоширов в "черный" список на год

13:05 Источник: Эхо Москвы

РЖД предлагает вносить дебоширов в поездах в «чёрный» список на 1 год. Об этом сообщил гендиректор компании. Сроков, когда будут составлены такие списки, он не назвал. Глава РЖД признал, что иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет альтернативы. Перевозчик в данном случае не может ему отказать.

Напомню, в прошлом году был принят законопроект, который позволяет авиакомпаниям составлять «чёрные» списки пассажиров. Эхо Москвы