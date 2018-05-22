РЖД предлагает вносить дебоширов в "черный" список на год
13:05 22.05.2018 Источник: Эхо Москвы
РЖД предлагает вносить дебоширов в поездах в «чёрный» список на 1 год. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозёров. Сроков, когда будут составлены такие списки, он не назвал. Глава РЖД признал, что иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет альтернативы. Перевозчик в данном случае не может ему отказать.
Напомню, в прошлом году был принят законопроект, который позволяет авиакомпаниям составлять «чёрные» списки пассажиров. Эхо Москвы
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