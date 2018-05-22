0
0
29
Новости

На Украине за год сало подорожало на 71%

Добавить в избранное

16:12 22.05.2018 Источник: REGNUM

На Украине за один год мясная корзина подорожала на 35%, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 22 мая «Украинские новости».

По его словам, за год мясо на Украине подорожало на 25−71%. Так, сало стало дороже на 71%, свинина — на 41%, колбаса вареная — на 34%, говядина — на 27%, куриное филе — на 25%. При этом продуктовая инфляция составила 17%, общая — 13%, а рост средней оплаты труда составил 26%.

Напомним, в апреле 2018 года на Украине выросли цены почти на все продукты, рост составил до 23%. Дешевле стали только гречка, яйца и сало. ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:00 22.05.2018
Иран отверг требования Госдепа США и пригрозил "мощным кулаком" его руководителю
0
37
15:32 22.05.2018
Президент подписал указ о создании НКО "Россия — страна возможностей"
0
88
15:12 22.05.2018
"Коза ностра" организовала праздник, чтобы помочь семьям заключенных мафиози
0
110
15:00 22.05.2018
Песков не стал комментировать сообщения о назначении Шувалова главой ВЭБа
0
130
14:32 22.05.2018
Путин проведет ряд закрытых встреч и будет готовиться к выступлению на ПМЭФ - Песков
0
185
14:12 22.05.2018
Госдума проголосовала за назначение Алексея Кудрина главой Счетной палаты РФ
0
190
14:00 22.05.2018
В ЗакСе Свердловской обл могут вернуться к обсуждению вопроса об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга
0
200
13:32 22.05.2018
В РФ разработают нормативы по содержанию сероводорода в воздухе
0
212
13:20 22.05.2018
Клинцевич назвал ложью сообщения о провале испытаний российской крылатой ракеты
0
323
13:05 22.05.2018
РЖД предлагает вносить дебоширов в "черный" список на год
0
221

Возврат к списку