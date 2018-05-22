На Украине за год сало подорожало на 71%
16:12 22.05.2018 Источник: REGNUM
На Украине за один год мясная корзина подорожала на 35%, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 22 мая «Украинские новости».
По его словам, за год мясо на Украине подорожало на 25−71%. Так, сало стало дороже на 71%, свинина — на 41%, колбаса вареная — на 34%, говядина — на 27%, куриное филе — на 25%. При этом продуктовая инфляция составила 17%, общая — 13%, а рост средней оплаты труда составил 26%.
Напомним, в апреле 2018 года на Украине выросли цены почти на все продукты, рост составил до 23%. Дешевле стали только гречка, яйца и сало. ИА REGNUM
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