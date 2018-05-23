В Думе пройдут консультации с бизнесом по законопроекту о наказании за исполнение санкций

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет по законотворчеству при председателе Госдумы проведет в среду заседание с участием представителей деловых кругов и экспертов по доработке законопроекта об уголовном наказании за присоединение к режиму антироссийских санкций на территории РФ.

Госдума приняла 15 мая в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ о дополнении его новой статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". Новые нормы предполагают установление ответственности за исполнение западных санкций на территории России вплоть до четырех лет лишения свободы. Однако 16 мая Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в нижнюю палату парламента обращение, где говорилось о недопустимости принятия законопроекта в его первоначальной редакции. В этой связи депутаты по предложению спикера Госдумырешили отложить второе, основное чтение документа для проведения консультаций с бизнесом.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, "для обсуждения законопроекта приглашены руководители РСПП, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации европейского бизнеса, Торгово-промышленной и Общественной палат, "Деловой России", представители банковского сообщества (Сбербанк, ВТБ), российских компаний ("Х5 Ритейл групп", ПАО "ТМК"), а также ведущих научных институтов России (ВШЭ, РАНХиГС)".

"На это заседание мы пригласили представителей деловых объединений, экспертных кругов, - всех, кто обратился в Государственную думу с предложениями о доработке данного законопроекта. Мы обсудим все предложения, после чего примем решение о дальнейшем рассмотрении этого законопроекта", - сказал также журналистам Володин.

Со своей стороны председатель профильного комитета по госстроительству и законодательствусообщил ТАСС, что предварительно уже был проведен ряд консультаций, в том числе с представителями правительства РФ. По его словам, пока поступают предложения, в частности, о переводе некоторых норм из проекта поправок в УК в Кодекс РФ об административных правонарушениях с сохранением большого размера штрафных санкций. Тем самым, добавил глава комитета, меры уголовного преследования могут быть смягчены.

"Нам надо провести Совет по законотворчеству, профильные ведомства также будут присылать свои предложения. Нам [комитету] будет нужно обобщить все наработки. Наша задача учесть замечания и сделать текст ко второму чтению, который прямо вытекал бы из принятого закона о контрсанкциях", - заключил Крашенинников.