Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос"
08:00 25.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит госкорпорацию "Роскосмос". По данным СМИ, само федеральное космическое агентство при этом будет превращено в ракетно-космический холдинг. "Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Рогозин в ответ на предложение президента России Владимира Путина занять пост. Позже Путин подписал указ о назначении нового главы "Роскосмоса". О том, что Рогозину будет предложено возглавить "Роскосмос", СМИ со ссылкой на источники сообщили еще в середине мая. Сообщалось, что саму госкорпорацию планируется радикально реорганизовать, создав на ее основе ракетно-космический холдинг.
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