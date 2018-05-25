Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос"

08:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Бывший вице-премьервозглавит госкорпорацию "Роскосмос". По данным СМИ, само федеральное космическое агентство при этом будет превращено в ракетно-космический холдинг.

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Рогозин в ответ на предложение президента Россиизанять пост. Позже Путин подписал указ о назначении нового главы "Роскосмоса".

О том, что Рогозину будет предложено возглавить "Роскосмос", СМИ со ссылкой на источники сообщили еще в середине мая. Сообщалось, что саму госкорпорацию планируется радикально реорганизовать, создав на ее основе ракетно-космический холдинг.