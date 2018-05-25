Пенсионная реформа в РФ может начаться уже в 2019 г. - Голикова
11:20 25.05.2018 Источник: Известия
Пенсионная реформа в России, возможно, начнется уже в 2019 году, но какие-то изменения в ней произойдут и позже. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. При этом она отметила, что данный вопрос — не сиюминутная тема.
«Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», — прокомментировала решение Голикова. Известия
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