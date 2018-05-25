Ассанж может покинуть свое убежище - CNN
11:32 25.05.2018 Источник: Газета.Ru
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который почти шесть лет скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, может покинуть свое убежище «в любой момент», сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.
Источники телеканала оценили положение Ассанжа в данный момент как «необычно плохое» и отметили, что он может покинуть свое убежище «в любой момент». Если это произойдет, то его арестует британская полиция и впоследствии Ассанжа экстрадируют в США. Еще один источник заявил, что его убежище находится «под угрозой».
Ранее сообщалось, что Эквадор потратил $5 млн на охрану Ассанжа. Газета.Ru
Новости
- 12:32 25.05.2018
- Уголовное наказание за соблюдение санкций против РФ может быть исключено из законопроекта
- 12:20 25.05.2018
- Ракета "Бука", фрагмент которой показала ССГ, не могла принадлежать ВС РФ - Минобороны
- 12:05 25.05.2018
- Власти РФ не планируют вводить налог с продаж - Силуанов
- 12:00 25.05.2018
- В Воронежской области перевернулась фура с двумя сотнями свиней
- 11:20 25.05.2018
- Пенсионная реформа в РФ может начаться уже в 2019 г. - Голикова
- 11:05 25.05.2018
- За неприятием "Северного потока – 2" стоят коммерческие интересы США - Шредер
- 11:00 25.05.2018
- Кудрин назвал правительство "тигром, готовящимся к прыжку"
- 10:32 25.05.2018
- Моргана Фримана обвинили в сексуальных домогательствах и непозволительном обращении
- 10:24 25.05.2018
- СК задержал начальника отдела надзора ГУ МЧС по Кемерово по делу о пожаре в "Зимней вишне"
- 10:05 25.05.2018
- Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать