Нидерланды и Австралия обвинили РФ в крушении Боинга в Донбассе
13:00 25.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок перед экстренной встречей правительства страны по поводу крушения малайзийского Boeing на Украине 17 июля 2014 года заявил, что выводы Совместной следственной группы (ССГ) «указывают на прямую причастность России» к инциденту.
«Нидерланды и Австралия привлекут Россию к ответственности за причастность к крушению MH17. Голландское правительство приняло соответствующее решение по предложению главы МИДа Стефа Блока. Обе страны проинформировали РФ о данном решении»,— говорится в заявлении МИД Нидерландов. Коммерсантъ
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