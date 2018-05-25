Путин не считает цифровизацию экономики "болезнью"
15:00 25.05.2018 Источник: Ведомости
Глобальная экономика «беременна цифровизацией», что не является «болезнью», заявил президент России Владимир Путин в ходе панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия – Франция» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Путин напомнил утверждение о том, что лично он якобы «заболел цифровизацией». «Я здоров, – отметил президент (цитата по "РИА Новости"). – Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние».
На прошлогоднем ПМЭФ первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что Путин «полностью заболел» цифровой экономикой. Ведомости
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